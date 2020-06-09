شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي يحدد خريطة انتقالات الصيف في سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى إلى التعاقد مع عدد من الصفقات الجيدة وحسمها خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة المدير الفنى لبناء فريق قوى قادرعلى مجابهة الفرق الكبرى فى الموسم المقبل والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد أسوة بما حدث من قبل ، وحدد حمادة صدقى أربع مراكز للتعاقد معها فى الصيف على رأسها المدافع والظهير الأيسر والأيمن بالإضافة لصانع الألعاب لتدعيم صفوف الفريق.

ويحاول مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر إنهاء بعض الملفات العالقة على رأسها لاعبى الأهلى المعارين للفريق وهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيي ومحمد عبد المنعم وفوزي الحناوي ، ومعرفة الموقف النهائى لهم سواء بالاستمرار مع الموج الأرزق او العودة من جديد للقلعة الحمراء.

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من ناحية أخرى ، يبحث محمود عزت مدافع سموحة الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تقلص فرص مشاركته مع الموج الأزرق خلال الفترة الماضية، ورغبته فى المشاركة بشكل أساسى للعودة من جديد لصفوف المنتخب الوطنى بعد فترة من التألق خاضها اللاعب مع سموحة خلال الموسمين الماضيين.

كانت الإصابة قد حرمت اللاعب من التألق مع سموحة فى الموسم الحالى، وهو ما ادى لخروجه من الحسابات بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل، إلا أنه يرفض الأستمرار على دكة البدلاء ويرغب فى دراسة العروض التى وصلته والإختيار الأفضل على أمل العودة للمشاركة من جديد.