اخبار الرياضه

عبد الحفيظ يقدم تقريراً طبياً للجنة التخطيط في الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يقدم تقريراً طبياً للجنة التخطيط في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي تقريراً طبياً للجنة التخطيط بالنادي بالأحتياجات والتجهيزات التى أنتهى منها الجهاز الطبي للفريق ويحتاج إليها الفريق حال استئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً بسبب وباء "" مما تضمن التقرير معلومات وتفاصيل عن الإصابات الموجودة حالياً في الفريق بعدما عقد عبد الحفيظ جلسة مع خالد محمود، للاطمئنان على الفريق بشكل عام وعلى اللاعبين المصابين وسير البرنامج العلاجي والتأهيلي لكل لاعب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الجهاز الفني والإداري والطبي خلال فترة التوقف الحالية للنشاط.

وتطرقت الجلسة إلى ملف الاحتياجات الطبية اللازمة للفريق خلال المرحلة المقبلة، بهدف توفير كافة المستلزمات والأدوات التي تضمن كل سبل الحماية للاعبين، إذا ما قررت الدولة عودة النشاط الرياضي من جديد، واستئناف التدريبات سواء بشكل جماعي أو من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.

ويسعى الأهلي الى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبًا لاستئناف النشاط في أي وقت وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع في مصر بشكل عام، على غرار ما حدث في العديد من الدول الأوروبية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ يقدم تقريراً طبياً للجنة التخطيط في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا