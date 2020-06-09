شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح: الجوهرى استعان بحرب أكتوبر لتحفيز اللاعبين فى أمم 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن الراحل محمود الجوهرى من أهم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية ، موضحاً أن حصول مصر على بطولة الامم الافريقية 98 ببوركينا فاسو لابد أن تدرس بسبب الضغط الكبير الذى تعرض له اللاعبين و الجهاز الفنى للفراعنة من قبل الاعلام والجمهور والمسئولين .

وأوضح فكرى صالح خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أن محمود الجوهرى أستعان بروح حرب أكتوبر لتحفيز اللاعبين قبل بطولة كأس الأمم الافريقية 98 ببوركينا فاسو ، مشيرً إلى أن الراحل العظيم قام بتحفيز اللاعبين بـ200 دولار لاكثر غرفة نظيفة وفاز بها محمد عمارة وهانى رمزى فى ذلك التوقيت، وشدد فكري صالح على انه دائم الاتفاق مع الجوهرى فى أرائه وعندما ذهب الجوهري لتولى تدريب الادرن كان يمتلك عرض من الكويت ونيجيريا ولكن رفضها .

وأشار فكرى صالح أن أحمد شوبير وعصام الحضرى من أكثر الحراس الذى لديهم أصرار وعزيمة ، وأكد فكرى صالح أنه تعرض للهجوم من قبل الصحفين والجمهور بسبب الاعتماد على عصام الحضرى على حساب مصطفى كمال حارس فريق الاهلى فى ذلك التوقيت .