شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الولاء فى الكرة المصرية.. لاعبون رفضوا ارتداء قميص الغريم فى القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من أنتشار نماذج كثيرة للاعبين فى الكرة المصرية ارتدت قميص القطبين الاهلي والزمالك أمثال حسام حسن و جمال عبد الحميد و رضا عبد العال و طارق السعيد وإبراهيم سعيد و أحمد حسن و عصام الحضرى ، إلا أنه يوجد نجوم أخرين يُمثلون أبطال الولاء فى رفض إرتداء قميص الخصم بالرغم من الإغراءات ، و يبدو أن حسام عاشور نجم خط وسط النادى الأهلى معرض لهذه الإغراءات فى هذه الفترة بعد إنتهاء علاقته بالقلعة الحمراء فى ظل إعلان الأهلى عن عدم المشاركة فى مهرجان إعتزاله و خروجه للحديث عن موقفه عبر السوشيال ميديا ، و يرصد الخليج 365 أبرز نجوم الولاء والانتماء فى الكرة المصرية بالتقرير التالى :

أكد أحمد بلال مهاجم الاهلى الأسبق، أن الزمالك عرض عليه الإنضمام إليه عقب الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة تولى حسام حسن القيادة الفنية للفريق الأبيض موسم 2010 وبعرض مادى يتخطى حاجز الـ2 مليون جنيه فى الموسم إلا انه رفض نظرا لأنه تربى داخل جدران النادى الأحمر ورفض اللعب فى النادى المنافس له .

كشف حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق ، عن تلقيه عرضًا من الأهلى للانضمام لصفوفه قبل اعتزاله كرة القدم، مؤكدًا أن العرض جاء عن طريق أحد المقربين من القلعة الحمراء، الذى طلب انضمامه للأحمر مقابل مبلغ خرافى.

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أكد عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، على تلقيه أكثر من عرض للانتقال للزمالك، قبل اعتزاله كرة القدم، وذلك فى المواسم التى كان مستبعدًا فيها من المشاركة مع الأحمر.. متعب أكد على رفضه الانتقال للقلعة البيضاء معلنا اعتذاره لمسئولى الزمالك عن قبول العرض لأنه أبن النادى الأهلى ولا يرغب فى خسارة جماهير القلعة الحمراء التى تحبه.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، موسم 2016، رفض شريف إكرامى حارس الأهلى الانتقال للفريق الأبيض بداعى كونه مولودًا فى القلعة الحمراء.