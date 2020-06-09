شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تدرس إلزام الأندية بعمل عقود للمدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطاءهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الإتحاد فى إطار العمل الإحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة القادمة وفي هذا الشأن ، كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة ، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى للاتحاد .

كما تبحث اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة عن شركات تأمين فى إطار خطة الاتحاد للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات طبية على أفضل ما يكون فى هذا المجال، ومن جانبه كشف إيهاب عزمى، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أن البحث عن شركات للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة من أولويات خطة اللجنة لتقديم خدمات غير مسبوقة للكرة الطائرة المصرية.

وقال إيهاب عزمى إن هناك خطة لدى اللجنة لتقديم خدمة التأمين الصحى للاعبين ضد الإصابات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر لإشعار اللاعب بأهمية تقديم خدمات حال تعرضه لأى إصابة.

Advertisements

وأضاف عزمى إن اللجنة المؤقتة تسعى فى الوقت الحالى لتقديم خدمات على كل المستويات لأسرة اللعبة بالكامل، بعدما تم فتح حساب بنكى خاص بقطاع الحكام.