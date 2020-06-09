شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد الوسيمى يعلن ترشحه على رئاسة اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الحميد الوسيمى نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق عن ترشحه على مقعد الرئاسة فى انتخابات الاتحاد المقبلة ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وقال الوسيمى انه سيخوض الانتخابات بقائمة واعدة تسعى الى خدمة مصلحة الكرة الطائرة .





ومن المقرر ان تقيم اللجنة المؤقتة الحالية برئاسة سامح حمدى جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود لائحة الاتحاد و خاصة على صعيد الترشح للانتخاب حيث كان محدد لها 26 يونيو الجاري قبل ان يتم تأجيلها لحين انتهاء تصنيف الأندية حتى لا تبطل .

وقال إيهاب عزمى عضو اللجنة المؤقتة إن هناك خطة لدى اللجنة لتقديم خدمة التأمين الصحى للاعبين ضد الإصابات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر لإشعار اللاعب بأهمية تقديم خدمات حال تعرضه لأى إصابة.

وأضاف عزمى إن اللجنة المؤقتة تسعى فى الوقت الحالى لتقديم خدمات على كل المستويات لأسرة اللعبة بالكامل، بعدما تم فتح حساب بنكى خاص بقطاع الحكام.

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وأكد عزمى على دراسة اللجنة الؤقتة، تسجيل اللاعبين إلكترونيًا خلال المرحلة المقبلة من خلال الموقع الإلكترونى الذى تم تدشينه مؤخرًا، على غرار اتحاد كرة القدم، لتوفير الوقت ومواكبة التطور التكنولوجى .

وقال عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إنه يسعى خلال المرحلة المقبلة لتحويل عمل الاتحاد إلى إلكترونى لربط المناطق أيضاً، لاعبيها ومدربيها، بكارت ممغنط فى كل المسابقات المختلفة لحين عودة النشاط مجددًا .

وتنتظر اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة بروتوكول وزارة الصحة مع الرياضة الذى سيتم إرساله للاتحادات الرياضية لتطبيقه فى حال عودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا .

كما كشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرةسامح حمدى، مسبقا، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .