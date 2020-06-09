شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توافق علي إجراءات اللجنة الطبية العليا لعودة النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الطبية العليا، برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى قام بتشكيلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن مسئولي وزارة الصحة وافقوا علي الضوابط والإجراءات الطبية اللازمة الذي تم وضعها من قبل اللجنة الطبية ، لاستئناف النشاط الرياضى هذا الموسم، الذى تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أن اللجنة الطبية العليا استعانت بتجربة الدوري الألماني والإنجليزي في الإجراءات الاحترازية التي اتخاذها في هذه الدوريات ، مشيراً إلي أن اللجنة أرسلت كافة الإجراءات إلي وزير الشباب والرياضة وبمجرد اعتمادها سيتم تطبيقها فوراً علي جميع الألعاب حال قررت الدولة عودة النشاط الرياضي .

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من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عدم تطبيق فكرة الجدارة الرياضية فى الدورى المصرى حال إلغائه هذا الموسم، حيث اتفق الأعضاء على اعتبار الموسم كأن لم يكن وبالتالى عدم تحديد بطل للمسابقة كما سيتم إلغاء الصعود والهبوط، ونفس الامر بالنسبة للدرجات الأدنى.

وكان الفيفا اقترح على الاتحادات الأهلية تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية حال الغاء الدورى بسبب جائحة كورونا، وتعنى "الجدارة الرياضية" معدل حصد الفريق للنقاط فى المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق 30 مباراة فى 30 مباراة فمعدل حصده للنقاط 3 فى المباراة الواحدة، وهكذا وفقا لعدد النقاط التى يحصدها على عدد المباريات التى خاضها خلال الموسم الجارى، وبالتالى فالجدارة الرياضية تنتصر للفرق أصحاب المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب مختلف الدوريات وهو ما يحافظ على الجهد المبذول للاعبين والأجهزة الفنية خلال الموسم الحالى ويلغى فكرة "كأن لم يكن"، ويحجزون مقاعدهم فى البطولات القارية دون العودة للموسم الماضى واختيار نفس الفرق التى شاركت فى النسخة الحالية.