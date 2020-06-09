حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فيفا يضع 4 شروط لخوض المباريات الخارجية فى زمن كورونا فيفا يضع 4 شروط لخوض المباريات الخارجية فى زمن كورونا رمضان صبحى ينتظر عرض أودينيزى قبل حسم موقفه مع الأهلى اتحاد الكرة: لن يتم اعتماد اللائحة الجديدة إلا بموافقة الجمعية العمومية الأهلى يغلق ملف عودة أحمد حجازى نهائياً فى الصيف Advertisements رسميا.. فيفا يطلب من اللجنة الأولمبية تحديد موقف انتخابات اتحاد الكرة محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” كينو يوافق على الانضمام للأهلي و الإدارة ترفض الحضرى يكشف حقيقة تلقيه عروضًا للعودة للملاعب من جديد وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يشكر السيسى على إنشاء استاد المصرى الجديد

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