شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المقاصة تؤجل حسم التجديد للاعبين بسبب الأزمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة نادي مصر للمقاصة تأجيل مفاوضات التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لحين عودة النشاط الرياضي المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث اتخذت إدارة المقاصة قرار بتأجيل المفاوضات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تسببت في عدم صرف رواتب اللاعبين لعدة أشهر.

وتبحث إدارة نادي مصر للمقاصة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، لعمل خطة تسويق نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لسداد باقي مستحقات اللاعبين والهروب من الازمة المالية التي يعاني منها فريق مصر للمقاصة تسببت في عدم التزام إدارة النادي بسداد رواتب اللاعبين والجهاز الفني لفترة تزيد عن 8 أشهر ، مما جعل هناك حالة من الغضب داخل لاعبي الفريق والجهاز الفني، حيث تبحث الإدارة تسويق أجانب الفريق واللاعبين فوق سن الـ 30 لتوفير سيولة مالية للفريق.

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في الوقت نفسه يسعي لاعبو المقاصة للبحث عن عروض في اندية أخرى للرحيل عن النادي وفسخ التعاقد مع إدارة مصر للمقاصة بسبب عدم الحصول علي رواتبهم لفترات طويلة قبل انتشار فيروس كورونا وتجمد النشاط، وتبحث إدارة النادي في الوقت الراهن علي حل للخروج من الازمة الحالية خاصة ان الموسم الحالي يعاني شبح الإلغاء وفي تلك الحالة فان النادي سيقع في ازمة كبري قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى طلب الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، من اللاعبين ضرورة عمل قياسات وزن يومية وإرسالها إلي الجهاز الفني لإجراء تعديلات فورية علي برنامج التدريب وفقا لوزن كل لاعب خلال فترة التوقف الحالية بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا، ويعقد الجهاز الفني اجتماعا مع لاعبي الفريق بصفة دورية للحديث عن الأزمات والعقبات التي يواجهها اللاعبون خلال الفترة الحالية في محاولة من الجهاز الفني للتواجد دائما مع اللاعبين في أزماتهم.