خالد الغندور يرد على قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تسائل الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك، عن المبادئ التي ينفرد بها الأهلي عن بقية الأندية، مشيرا إلى عدم أحقية النادي الأحمر في استخدام شعار "الأهلي فوق الجميع".

وقال الغندور خلال تقديمه حلقة جديدة عبر برنامجه "زملكاوي" اليوم الثلاثاء: "من حق الأهلي الرد بطرق مختلفة على ما يقال في قناة الزمالك وما قيل من مرتضى منصور رئيس النادي".

وأضاف: "سأرد على المهندس عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي وسيد عبدالحفيظ بمنطقية وعقلانية بعيدا عن انتمائي للزمالك، وسيأتي ذلك على الرغم من أنهم اعتادوا على عدم احترام الأشخاص".

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وتابع: "لدي سؤال، ما هي القيم التي تتوافر بالأهلي وغير موجودة في الأندية الأخرى؟، لا أقصد شيئا على الإطلاق، فقط أريد معرفة القيم والمبادئ التي ينفرد بها الأهلي عن كل أندية مصر، وأنتظر الإجابة".

وأكمل: "هناك سؤال آخر موجهة إلى المتخصصين في اللغة العربية، شعار (الأهلي فوق الجميع) هل المقصود منه أن الأهلي فوق جميع الناس؟، ولماذا لا يتم تعديله ويصبح الشعار (الأهلي فوق مشجعيه)؟".

وتابع: "ليس من حق الأهلي أن يضع شعار الأهلي فوق الجميع ليقول أنه فوق الكل، أنت تقوم بتوصيل هذا الشعار للشباب القادم، وبالتالي هدف الشعار لم يصل بالصورة الحقيقية".

وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلا: "لا بد أن يكون الشعار كاملا، وهو أن الأهلي فوق جميع محبيه ومشجعيه، لا يجوز أن أقول أن الأهلي أو الزمالك فوق الكل، لأن مصر هي التي فوق الجميع".