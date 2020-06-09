الاتحاد المغربي لكرة القدم يرد على أنباء إلغاء مسابقة الدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على أنباء الغاء مسابقة الدوري، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بشأن مستقبل البطولة هناك.

وذكر اتحاد الكرة المغربي في بيانه، الخبر الذي أورده أحد المواقع الالكترونية بخصوص عدم استئناف البطولة الوطنية، مؤكدا عدم توصله لأي قرار من السلطات المختصة.

وطالب الاتحاد المغربي، الجميع استيقاء أخبارها من قنواتها الرسمية، مشيرا إلى أن أي قرار يهم استئناف البطولة من عدمه سيتم اتخاذه من طرف المكتب المديري بتنسيق مع السلطات المختصة، ويتم إبلاغه لكل مكونات كرة القدم الوطنية في حينه.

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وانتشرت خلال الساعات الماضية، تفيد بأن البطولة الاحترافية "الدوري الممتاز المغربي" بات أقرب إلى الإلغاء لأسباب صحية، إقتصادية ولوجيستية.

ووفقًا لموقع Le360 المغربي، نقلًا عن مصدر مطلع، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم يتجه لعدم استئناف المسابقة وإلغاءها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة رفضت استئناف البطولة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المغرب بسبب فيروس كورونا.