رسميًا.. الإعلان عن نظام الدوري الفرنسي للموسم المقبل قبل 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نيته الإعلان عن الشكل الجديد للموسم المقبل من الدوري الفرنسي الممتاز "ليج آ" قبل حلول يوم 30 يونيو الجاري.

ونشر الاتحاد الفرنسي بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الرسمي، أوضح خلاله أنه بناء على الأمر الصادر اليوم، الثلاثاء، من قبل قاضي الإجراءات المؤقتة للمحكمة الوطنية الفرنسية فإن قرار إلغاء المسابقات كان صحيحًا.

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وكانت المحكمة الوطنية الفرنسية قد قررت إلغاء الهبوط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالموسم الحالي، بسبب إلغائه قبل اكتمال منافساته.

وأوضح البيان، أن القرار الذي تم إتخاذه تم تأييده من قبل القاضي وهو ما يبثت صحته نظرًا للوضع الصحي الحالي بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى التوصيات الحكومية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن إدارة الاتحاد الفرنسي سيشترك مع إدارة رابطة الدوري الفرنسي لتحديد شكل موسم 2020-2021 من الدوري الفرنسي قبل 30 يونيو الجاري.