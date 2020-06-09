"ما فعلته أمر طبيعي".. أحمد صديق يرد على إشادة عبدالحفيظ (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد صديق مدافع الأهلي الأسبق، أن ما قام به بالتنازل عن جزء من مستحقاته وقت كان لاعباً بصفوف الفريق كان أمر طبيعي تقديراً لظروف النادي، مشيراً الى أنه لم يربط الأمر بالاستغناء عنه في اليوم التالي.

ومن خلال قناة الأهلي، حكى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، موقفاً لا ينساه لأحمد صديق في عام 2013 وقت كان هناك أزمة مالية في النادي، وتم الاجتماع باللاعبين من أجل تخفيض العقود بنسبة 15%،

وأشار أن 90% من اللاعبين وافقوا على التنازل من بينهم أحمد صديق وهناك عدد قليل لم يوافق

وصرح عبدالحفيظ قائلا "صديق تنازل، وفي اليوم التالي الجهاز الفني أرسل القائمة النهائية للفريق وتم الاستغناء عنه، أبوتريكة قال لي أمر صعب أن يتنازل اللاعب عن الأموال ويرحل بعدها مباشرة، تواصلت مع صديق لكي يأتي ويحصل على مستند التنازل، لكن رفض وقال لي أنه تنازل من أجل الأهلي وليس لأي أمر أخر".

وقال أحمد صديق في تصريحات لـ"الخليج 365" "ما قمت به هو موقف طبيعي، فعلته بحب ورضا تام واعتبرته رد فعل طبيعي أن أقف بجوار النادي الأهلي، خير الأهلي علي وسبب شهرتي".

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وواصل "لم أتردد لحظة في أن أتنازل وقتها عن جزء من مستحقاتي، وبعد إبلاغي بقرار الاستغناء عني لم أربط التنازل عن المستحقات بطريقة رحيلي عن الأهلي".

وأكمل "أشكر سيد عبدالحفيظ أنه تذكر تلك الواقعة التي كانت غائبة عني تماماً، هو رجل محب ومخلص للنادي الأهلي، علاقتي به جيدة لأنه يعرف مدى حبي للنادي، وأعترف بفضل النادي علي".

وأضاف "عبدالحفيظ بعد قرار استغناء النادي عني حاول أن يجعلني أتراجع عن قراري بشأن المستحقات وطالبني بالحصول على الورقة التي وقعت عليها، رفضت الأمر تماماً وكان لدي إصرار على موقفي اعترافاً مني فضل النادي الأهلي علي".

وشدد "رغم اني فوجئت بقرار الاستغناء عني ولم أكن اتوقعه إلا أنني قلت لسيد عبد الحفيظ انني تنازلت عن حب وتقدير للنادي ورفضت الذهاب في اليوم التالي لمقر النادي لاستلام ورقة التنازل".

واختتم "سعيد برد فعل جمهور الأهلي علي كلام سيد عبد الحفيظ عن واقعة تنازلي عن جزء من مستحقاتي..واشكرهم علي الاشادة بي وهناك من إرسل لي رسائل كثيرة تشيد بما فعلته".