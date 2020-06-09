مهاجم بيراميدز: أسعى للعودة إلى أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأوغندي عبده لومالا، مهاجم بيراميدز، رغبته في الرحيل عن الفريق من أجل العودة إلى قارة أوروبا في أقرب وقت ممكن، وذلك لعدم مشاركته بصفة أساسية تحت قيادة المدرب أنتي تشاتشيتش.

وقال لومالا في تصريحات لصحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية: "كان من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أتأقلم بسبب أسلوب الفريق، أشعر أن طريقة اللعب لا تناسبني، لذلك أتمنى العودة قريبًا إلى أوروبا".

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وأضاف: "لم يكن ديسابر هو من أحضرني إلى هنا، بالطبع أرادني لكن النادي أرادني أكثر، ما زلت في خطط المدرب. إنها كرة القدم، عندما تلعب جيدا سيرغب أي مدير فني دائمًا أن تكون ضمن فريقه".

وأتم صاحب الـ22 عاما تصريحاته بالحديث عن كونه ضمن مقاعد البدلاء بمعظم المباريات مع تشاتشيتش: "لا يوجد لاعب طموح في العالم يريد أن يكون على مقاعد البدلاء، إنها شخصية، أريد أن ألعب دائما".

يُذكر لومالا انتقل إلى بيراميدز في يوليو 2019 قادما من كالمار السويدي بعد فترة إعارة في سوريانسكا، لكن تراجع دوره مع الفريق بعد رحيل المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب أوغندا السابق.