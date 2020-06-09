محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعيين خوان مانويل لييو مساعدا جديدا للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.
ويتولى لييو المهمة خلفا لميكيل ارتيتا الذي انتقل لتدريب فريق ارسنال.
وخاض لييو العديد من المحطات خلال مسيرته التدريبية والتي تضمنت أندية ريال سوسيداد وريال اوفيدو الإسبانيين وفيسيل كوبي الياباني كما قاد فريق كينجداو هوانجهاي للتأهل إلى دوري السوبر الصيني.
وسبق للييو تدريب جوارديولا في أواخر مسيرته الكروية أثناء تواجدهما معا في صفوف دورادوس المكسيكي.
وقال لييو للموقع الرسمي لمانشستر "علاقتي مع بيب تعود إلى عدة سنوات مضت، ومتحمس للانضمام له كجزء من هذا النادي المثير".
وأضاف مانشستر سيتي حقق نجاحا كبيرا في المواسم الأخيرة، ويقدم كرة جميلة، وهو ما نتوقعه من هذا النادي ومدربه".
وختم بالقول "من الممتع أن أصبح جزءا من هذه المجموعة واتمنى المساهمة في نجاح النادي".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. جوارديولا يستعين بمدربه السابق ليكون مساعده في مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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