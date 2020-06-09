بوروسيا دورتموند يراقب لاعب وسط فلامنجو

يراقب بوروسيا دورتموند الألماني، اللاعب جيرسون نجم وسط فريق فلامنجو البرازيلي، لإمكانية التعاقد معه خلال الميركاتو المقبل.

وأشارت تقارير ألمانية أن النادي البرازيلي حدد قيمة 35 مليون يورو، للتفريط في خدمات لاعبه صاحب الـ 23 عام، والذي انضم إلى صفوفه بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كان البرازيلي حدد قيمة 35 مليون يورو، للتفريط في خدمات لاعبه صاحب الـ 23 عام، والذي انضم إلى صفوفه بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.كان تشيلسي الإنجليزي، قد أبدى رغبته في دعم خط الوسط بلاعب فلامنجو، بعدما ساهم في تتويج فريقه البرازيلي بكأس ليبرتادوريس في نسخته الماضية.

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