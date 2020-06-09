رابطة الليجا تدرس عودة الجماهير بالدوري

تدرس رابطة الدوري الاسباني، عودة الجماهير للمدرجات، خلال منافسات الليجا، الحالية، التي ستستأنف بعد غياب طويل دون لكن دون حضور جماهيري.
وكانت توقفت مسابقة الدوري الاسباني، اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعتبر إسبانيا أكثر الدول تضررا من الفيروسالعالمي.
اشارت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، بأن رابطة الليجا تنسق بين المجلس الأعلى الرياضي و الجهات المنظمة لكرة القدم لدراسة الأمر.
وأضافت الإذاعة بأن الحكومة الإسبانية أن مباريات كرة القدم والسلة؛ستكون بحضور جماهيري في شهر يوليو المقبل، لكن بعدد معين، للحد من تفشي فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تستأنف البطولة، يوم الخميس المقبل، بمباراة إشبيلية و ريال بيتيس "ديربي الاندلس"، ضمن الجولة ال٢٨ من الليجا، خلف الأسوار دون حضور جماهيري.
ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.
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