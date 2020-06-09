أشارت تقارير صحفية فرنسية في الفترة الماضية عن اقتراب رحيل السنغالي ادريسا جايي عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. لكن أوضح موقع " لو 10 سبورت" الفرنسي فإن جايي يرفض الرحيل عن باريس سان جيرمان، كونه يشعر براحة كبيرة في حديقة الآمراء. يشعر براحة كبيرة في حديقة الآمراء. ويعود موقف صاحب الـ30 عامًا أيضًا إلى أن الأندية المهتمة بضمه مثل وولفرهامبتون، لا تُشارك في دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقف جايي من مغادرة باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.