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بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في طريقها للإقامة

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تقترب الولايات المتحدة الأمريكية من استضافة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والمقرر لها أواخر أغسطس المقبل حتى 13 سبتمبر المقبل.
وتعقد الرابطة الدولية لمحترفي لعبة التنس، اجتماعاً غداً

الأربعاء عبر تقنية التواصل مع عدد من اللاعبين المصنفين وإداري البطولات العالمية، للحديث حول إمكانية إقامة الفعاليات في موعدها أغسطس المقبل بنيويورك.
كان عدد من لاعبي التنس وعلى رأسهم الصربي ديوكوفيتش قد أكدوا لتوقعهم بعدمإقامة أي فعالية للتنس خلال العام الجاري بسبب المخاطرة الكبيرة.
في الوقت الذي ينادي فيه المنظمون بضرورة الإقامة لتجنب أي خسائر مالية.
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