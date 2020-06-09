ميمي عبدالرازق : عماد النحاس أفضل مدرب في مصر هذا العام

أكد ميمي عبدالرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، أفضل مدرب في الدوري المصري هذا العام.
وأضاف عبدالرازق خلال تصريحات تليفزيونية عبرقناة أون تايم سبورتس، أن عماد النحاس أحدث طرفة كبيرة مع نادي المقاولون العرب هذا الموسم، بعد النتائج الجيدة في الدوري الممتاز.
وأكمل أن طارق العشري المدير الفني لنادي المصري من أفضل المدربين في الدوري المصري، مشيرًا أنه حقق إنجازات كثيرة مع حرس الحدود، كما أضاف " طارق العشري أول مدرب في مصر يطبق خطة اللعب 4-4-2".
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