مدرب إنجلترا: بعض لاعبي المنتخب تعرضوا للعنصرية .. وأقدر شعورهم

أبدى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، تعاطفه مع عدد من لاعبي إنجلترا، على خلفية دعمهم للحملات البريطانية المناهضة للعنصرية بعدمقتل جورج فلويد بأمريكا على يد قوات الشرطة. على يد قوات الشرطة. وقال ساوثجيت في تصريحات لـ"سكاي سبورتس"، لاعبو المنتخب تعرضوا لهتافات عنصرية أمام بلغاريا في تصفيات الأمم الأوروبية، وكانت حالتهم النفسية سيئة للغاية وقدرت مشاعرهم.

وأضاف، تحدثت مع راشفورد وسترلينج كثيراً حول هذه التصرفات وحاولت اقناعهم بأنها مجرد سلوكيات فردية والحياة لاتفرق بين أبيض البشرة أو أسمر. في تصفيات الأمم الأوروبية، وكانت حالتهم النفسية سيئة للغاية وقدرت مشاعرهم.وأضاف، تحدثت مع راشفورد وسترلينج كثيراً حول هذه التصرفات وحاولت اقناعهم بأنها مجرد سلوكيات فردية والحياة لاتفرق بين أبيض البشرة أو أسمر.

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