سعيد عبدالمنعم : ننتظر قرار الحكومة بشأن اسئتناف النشاط.. والملعب سيحدد بطل الدوري

أكد سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، أن الاتحاد ينتظر قرار الحكومة المصرية باستئناف النشاط الرياضي، مشيرًا أن الملعب سيحدد بطل الدوري.

وأضاف عبدالمنعم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الثلاثاء، أن بطولة دوري المحترفين يتبقى على نهايتها

جولتين فقط لتحديد بطل الدوري.

وأوضح " النادي الأهلي يتبقى له مباراتين أمام طلائع الجيش والزمالك، وفي حالة انتصاره، سيلعب مباراة فاصلة أمام الزمالك لتحديد بطل المسابقة".

وتابع عبدالمنعم " دوري الموسم المقبل سيبدأ في شهر

أكتوبر، فيما ستبدأ بطولة أندية إفريقيا في شهر نوفمبر المقبل وستقام على ملاعب كأس العالم للكبار كتجربة للصالات".

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ شهر مارس الماضى على إثر تفشي فيروس كورونا، غير أن الحكومة المصرية أعلنت في الفترة الأخيرة عودة النشاط الرياضي تدريجيًا ابتداءًا من يونيو المقبل بعد توقف استغرق أكثر من شهرين ونصف.