تشيلسي يصرف النظر عن كوتينيو

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، نيته في عدم إتمام مفاوضاته مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.
وأشارت تقارير إنجليزية، أن تشيلسي ليس لديه المقدرة المالية لحسم
يأتي ذلك بعد القيمة التي حددها برشلونة الإسباني مقابل الاستغناء عن خدمات كوتينيو والمقدرة بـ 100 مليون يورو، وهو ما تراه بعض الأندية مبالغاً فيه خاصة مع تداعيات الفترة الراهنة وتأثيرات توقف النشاط.
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