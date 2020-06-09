تشيلسي يصرف النظر عن كوتينيو

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، نيته في عدم إتمام مفاوضاته مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.

وأشارت تقارير إنجليزية، أن تشيلسي ليس لديه المقدرة المالية لحسم

الصفقة، بعد تعاقده مع حكي مزياش لاعب أياكس الهولندي، وقرب إتمام التعاقد النهائي مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني.يأتي ذلك بعد القيمة التي حددها برشلونة الإسباني مقابل الاستغناء عن خدمات كوتينيو والمقدرة بـ 100 مليون يورو، وهو ما تراه بعض الأندية مبالغاً فيه خاصة مع تداعيات الفترة الراهنة وتأثيرات توقف النشاط.