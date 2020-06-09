يرى بيرند لينو حارس مرمى فريق آرسنال، الإنجليزي ، بأن تتويج بايرن ميونخ بشكل مستمر، بالدوري الألماني، أصبح أمرًا مملًا.
وأضاف لينو في تصريحات أبرزها صحيفة "ميترو" البريطانية:" نعم بايرن ميونخ بطل البوندسليجا بالفعل،
وتابع حارس آرسنال الحالي، باير ليفركوزن السابق:" الأمر ملل ومحزن، نرغب في رؤية تنافس أكبر في بطولة الدوري ،لتصبح مثيرة، لكن مع الذي يحدث لا يوجد تنافس أو إثارة، بايرن ميونخ فريق قوي للغاية".
ويقترب بايرن ميونخ من التتويج ببطولة الدوري للمرة الثامنة على التوالي، مع تبقى ٤ جولات على نهاية الدوري، وبفارق نقاط يصل ل٧ نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.
كانت هذه تفاصيل خبر لينو عن اقتراب بايرن ميونخ من حسم البوندسليجا: الأمر أصبح مملًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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