لينو عن اقتراب بايرن ميونخ من حسم البوندسليجا: الأمر أصبح مملًا

يرى بيرند لينو حارس مرمى فريق آرسنال، الإنجليزي ، بأن تتويج بايرن ميونخ بشكل مستمر، بالدوري الألماني، أصبح أمرًا مملًا.

وأضاف لينو في تصريحات أبرزها صحيفة "ميترو" البريطانية:" نعم بايرن ميونخ بطل البوندسليجا بالفعل،

اقترب من تحقيقه، كما الحال دائما".

وتابع حارس آرسنال الحالي، باير ليفركوزن السابق:" الأمر ملل ومحزن، نرغب في رؤية تنافس أكبر في بطولة الدوري ،

لتصبح مثيرة، لكن مع الذي يحدث لا يوجد تنافس أو إثارة، بايرن ميونخ فريق قوي للغاية".

ويقترب بايرن ميونخ من التتويج ببطولة الدوري للمرة الثامنة على التوالي، مع تبقى ٤ جولات على نهاية الدوري، وبفارق نقاط يصل ل٧ نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.