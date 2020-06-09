ديبالا : رغبتي في تطوير أدائي سبب استمراري مع يوفنتوس

قال الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أن رغبته في الاستمرار مع فريقه لتحسين مستواه الفني كانت رغبة ملحة له، بعد رفضه الرحيل نتيجة سوء مستواه.

وقال ديبالا في تصريحات لـ "سي إن إن"، أعلم أن مستواي في العام الماضي لم يكن جيداً مع يوفنتوس، لكنني أخبرتهم بأنني سأستعيد أدائي الفني، وألغيت فكرة الرحيل على الرغم من تلقي عروض جادة كان أبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف، هذا ماحدث بالفعل، لقد نجحت في استعادة أدائي الفني وتطوير المستوى تحت قيادة ماوريسيو ساري وهو ماظهر على الفريق ككل بتقديم أداء مميز قبل فترة التوقف الحالية.

كان ديبالا قد تعرض للإصابة بفيروس أن مستواي في العام الماضي لم يكن جيداً مع يوفنتوس، لكنني أخبرتهم بأنني سأستعيد أدائي الفني، وألغيت فكرة الرحيل على الرغم من تلقي عروض جادة كان أبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي.وأضاف، هذا ماحدث بالفعل، لقد نجحت في استعادة أدائي الفني وتطوير المستوى تحت قيادة ماوريسيو ساري وهو ماظهر على الفريق ككل بتقديم أداء مميز قبل فترة التوقف الحالية.كان ديبالا قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في وقت سابق، قبل أن يتعافى مجدداً.

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