معسكر نسور قرطاج يؤكد انتصار تونس على كورونا

سمحت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد التونسي لكرة القدم بتجمع لاعبي منتخب تونس الأول لمدة 5 أيام بدءًا من يوم أمس الاثنين 8 يونيو 2020 حتى يوم 13 يونيو، بعد التأكد من عدم تسجيل حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت الحكومة التونسية عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” اليوم الثلاثاء 9 يونيه، لليوم السادس على التوالي، ليستقر إجمالي عدد المصابين عند 1087 حالة إصابة منذ ظهور الوباء العالمي في بلد القيروان.

وسيتم تعليق المعسكر الأول للمنتخب التونسي لمدة 3 أيام بعد انتهاء مرحلته الأولى، على أن يستكمل في مرحلة ثانية بدءًا من يوم 16 يونيه حتى 21 من الشهر نفسه.

انتقادات لاذعة

رغم وجود العديد من الفوائد الفنية والنفسية التي ستعود على لاعبي منتخب تونس الأول بعد السماح لهم بدخول هذا المعسكر المغلق، إلا أنه تعرض لانتقادات وتساؤلات حول الغاية منه، خاصةً أن المنتخب التونسي ليس لديه مباريات ودية أو رسمية في الوقت الراهن سواء على صعيد تصفيات أمم أفريقيا 2021 أو تصفيات كأس العالم 2022.

وقال الكاتب الصحفي التونسي سامي حماني “انطلاق المعسكر المغلق للمنتخب الوطني التونسي يأتي وسط العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه المحطة التحضيرية خاصةً إذا عرفنا أن المنتخب ليست لديه أية إلتزامات رسمية”.

وأضاف الصحفي في جريدة الشروق التونسية “الجهاز الفني لمنتخب تونس يجهل رزنامة مقابلاته القامدة في ظل اللخبطة التي أفرزتها أزمة كورونا، والحقيقة أن هذا المعسكر المغلق لا يقبل سوى قراءة واحدة هو إنهاء بطالة المدير الفني المنذر كبيَر”.

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وتواجد في هذا المعسكر نجم خط وسط نادي الزمالك “فرجاني ساسي” الذي سافر إلى مسقط رأسه قبل قرار تعليق الرحلات الجوية بين البلاد بعد تفشي كورونا.

كما حضر في المعسكر اللاعب الهارب من الزمالك “حمدي النقاز” رغم عدم مشاركته في أكثر من مباراة تنافسية منذ بداية العام الجاري كانت مع فريقه الجديد في الدوري الليتواني.

على أي حال، سيكون هذا المعسكر فرصة جيدة كي يُعيد المدير الفني لمنتخب تونس اكتشاف مؤهلات المجموعة، لا سيما أن نسور قرطاج لم يلعبوا أية مباراة رسمية منذ فترة طويلة نتيجة فيروس كورونا.

ويحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط بعد جولتين من انطلاق تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث فاز رابع أفريقيا على ليبيا 1/4 ثم غينيا الإستوائية بهدف دون رد خارج الديار.

وكان من المفترض أن يواجه المنتخب التونسي نظيره التنزاني في الجولة الثالثة يوم 31 أغسطس 2020، لكن لا شيء واضح بهذا الخصوص بسبب جائحة كورونا.

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