بالصور| القبض على نجم النصر السابق بسبب الهلال يصل إلى رومانيا

أبرزت صحيفة “libertatea” الرومانية القضية التي آثارت الجدل في السعودية خلال الأيام الماضية، بعد اعتقال نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، عقب تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، اعتبر فيها أن القيود، التي فرضتها وزارة الداخلية من جديد في مدينة جدة على خلفية جائحة كورونا، مفيدة لنادي الهلال.

وقالت الصحيفة الرومانية أنه “تم القبض على نجم النصر السابق بعد انتقاده لفريق الهلال الذي يقوده رازفان لوشيسكو، حيث اعتبر أن القيود التي فرضتها وزارة الداخلية مفيدة لفريق الهلال، من أجل عودة الدوري السعودي“.

ويتصدر الهلال بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 6 نقاط عن النصر، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، ويرغب الزعيم في استكمال المسابقة التي توقفت في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، فيما يريد العالمي إنهاء الموسم دون تحديد بطل للمسابقة، في ظل صعوبة استئناف البطولة من جديد، مع زيادة معدلات الإصابة في السعودية بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

Advertisements

وكان الهريفي قد قام بالتعقيب على تغريدة من حساب وزارة الداخلية تتحدَّث عن الأوضاع والإجراءات المتبعة في جدّة للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، قائلًا “مع هذا الكلام وتلك البيانات، لا أستبعد عودة الدوري.. تعودنا الهلال فوق كل شيء حتى لو كانت حياة أو موت”.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه “بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؛ بشأن قيام شخص بالتعصب الرياضي المخالف لعادات مجتمعنا العريقة، وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخرًا لمصلحة نادٍ رياضي في تحقيق الدوري. حسب زعمه”.

وبعد إطلاق سراح نجم النصر السابق، قام الهريفي بحذف تغريدته وكتب “كان هناك أشخاص فهموا شيئًا آخر، لذلك حذفت التغريدة وأعتذر عن عدم توضيح وجهة نظري بالجمل الصحيحة”.

..