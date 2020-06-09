الاتحاد الليبي يتجاهل تنازلات فوزي البنزرتي

تجاهل الاتحاد الليبي لكرة القدم التنازلات التي قدمها المدير الفني التونسي المخضرم “فوزي البنزرتي” من أجل الاحتفاظ بمنصبه كمدير فني لمنتخب ليبيا الأول.

ورفض الاتحاد الليبي تمديد العقد القصير الذي وقعه فوزي البنزرتي خلال عام 2019 من أجل قيادة المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي “يونس الكزة” إن عقد فوزي البنزرتي قد انتهى في شهر أبريل 2020، ولا توجد نية لدى الاتحاد لتمديد العقد في الوقت الراهن بسبب توقف النشاط الرياضي.

وأضاف الكزة “هناك شبه إجماع بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد على عدم تجديد عقد فوزي البنزرتي في الفترة الحالية”.

ولم يصدر عن الاتحاد الليبي أي قرار رسمي بعد بشأن إنهاء العلاقة مع فوزي البنزرتي، خوفًا من التسرع في اتخاذ هذه الخطوة، حال صدور قرار باستئناف النشاط الرياضي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد يونس الكزة حصول فوزي البنزرتي – مدرب الترجي والوداد السابق – على كافة مستحقاته المالية من الاتحاد الليبي.

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تنازلات البنزرتي

من جانبه، أبدى فوزي البنزرتي في أكثر من حديث صحفي، استعداده لتخفيض راتبه مع الاتحاد الليبي، مشيرًا إلى عدم حصوله على راتب مماثل أو قريب من تلك الرواتب التي تحصل عليها خلال مسيرته الطويلة مع أندية الدوري التونسي أو الاتحاد التونسي لكرة القدم.

ولم يخف فوزي البنزرتي استعداده لتلقي عروض من أندية أو منتخبات ترغب في الفوز بخدماته خلال الفترة القادمة عقب انتهاء عقده مع الاتحاد الليبي لكرة القدم.

ويجازف الاتحاد الليبي باستقرار المنتخب الأول قبل خوضه للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث وقع المنتخب الملقب بـ “فرسان المتوسط” في مجموعة تضم منتخبات مصر وأنجولا وتوجو.

كما يواجه المنتخب الليبي منافسة صعبة أمام تونس وتنزانيا وغينيا الإستوائية في المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021، والتي لعُبت منها جولتين.

وخسر المنتخب الليبي أمام شقيقه التونسي برباعية لهدف في المباراة الافتتاحية بتصفيات الكان 2021، وفاز الفريق في الجولة الثانية 1/2 أمام تنزانيا في اللقاء الذي أقيم على الأراضي التونسية بسبب الوضع الأمني المتأزم في طرابلس.

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