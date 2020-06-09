رياضة | بـ 75 مليون يورو.. تشيلسي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ 75 مليون يورو.. تشيلسي يقترب من حسم الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي يرغب بشدة في التعاقد مع كاي هافيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن تشيلسي سيبذل كل جهده من أجل التعاقد مع النجم الشاب البالغ من العمر 20 عامًا في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يجهز عرضًا تبلغ قيمته 75 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات هافيرتز علمًا بأن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات النجم الشاب.

Advertisements

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كاي هافيرتز يلعب مع الفريق الأول لباير ليفركوزن منذ عام 2016 وخاض مع الفريق الألماني 143 مباراة وسجل 43 هدفاً وصنع 30 هدف آخرين وينتهي عقده في صيف 2022.