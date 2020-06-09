رياضة | مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن مفاوضات الأهلي مع الأوروجوياني جاستن سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويرى النادي الأهلي، أن سيرينو يعد هو الخيار الأهم بالنسبة للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي أشاد بقدرات اللاعب وامكانياته العالية، وتناسب طريقة لعبه مع الفريق الأحمر.

وتابعت التقارير الصحفية، أن الأهلي قدم عرضا مغريا، حيث تم رفع عرض الأحمر من 2 إلى 3 ملايين دولار بجانب حوافز أخرى مرتبطة بالأداء والنتائج، وهو ما يعني أن الصفقة قد تصل إلى 50 مليون جنيه مصري.

وأعلن نادي ماميلودي صن داونز في وقت سابق تجديد تعاقده مع سيرينو، حتى عام 2025، الذي يقترب من المشاركة في 100 مباراة مع صن دوانز والبالغ من العمر 29 عاما ووصل إلى قمة تألقه.