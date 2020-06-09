رياضة | مانشستر يوناتيد يسعى لضم نجم الريال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يوناتيد يسعى لضم نجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مانشستر يونايتد الانجليزي في تعزيز صفوفه بصفقة من نظيره ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة "سبورت"، فإن مانشستر يونايتد يعتبر أكثر الفرق اهتمامًا بالحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، وكان المان يونايتد قد قدم عرضًا لضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو ، ونوهت الصحيفة أن خاميس رودريجيز يتمتع باهتمام متزايد من جانب إيفرتون وأتلتيكو مدريد.

وعلى الرغم من رغبة ريال مدريد في الحصول على 55 مليون يورو من وراء بيع اللاعب، إلا أنه من المتوقع إتمام الصفقة مقابل 35 مليون يورو، وينتهي عقد خاميس مع الملكي بنهاية الموسم المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يُعجل بمسألة بيع اللاعب هذا الصيف، في ظل خروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان.