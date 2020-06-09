رياضة | نادي إماراتي يُهدد استمرار فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي إماراتي يُهدد استمرار فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز رغبة في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية إماراتية أن نادي الجزيرة الإماراتي قدم عرض ضخم للتعاقد مع فايلر ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم القادم.

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وأشارت التقارير إلى أن فايلر لم يحسم موقفه بشأن الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل لكنه ينتظر عودة حركة الطيران ليسافر إلى سويسري ويتشاور مع زوجته بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

ويحاول مسؤولي القلعة الحمراء منذ فترة تجديد عقد رينيه فايلر لمدة موسمين قادمين ورفع راتبه مع الفريق بنسبة 20% هو وجهازه المعاون.

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.