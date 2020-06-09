رياضة | كارتيرون يفكر في بديل لتعويض رحيل لاعب الزمالك المغضوب عليه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يفكر في بديل لتعويض رحيل لاعب الزمالك المغضوب عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن موسم الانتقالات الحالي سيشهد تطورات كبيرة في قائمة الفريق الأول لنادي الزمالك، ويدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في الوقت الحالي مستقبل عدد من لاعبي الصف الثاني بالفريق، الذين لم يكن لهم أي دور خلال المرحلة الماضية.

وكشف عدد من التقارير الصحفية عن نية المجلس الأبيض في الاستغناء عن خدمات لاعب وسط الفريق محمد حسن، ولكن في حال التعاقد مع لاعب جديد في نفس المركز.