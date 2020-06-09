رياضة | شطة: لقب نادي القرن "شرفي".. وهذا الملف انتهى منذ 20 عاما

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر شطة: لقب نادي القرن "شرفي".. وهذا الملف انتهى منذ 20 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على التعليق حول الأزمة الأخيرة بين الزمالك والأهلي بشأن لقب نادي القرن في إفريقيا.

وأكد شطة، أن التشكيك في ذمم العديد ممن عملوا داخل الاتحاد القاري أمر مرفوض تماما.

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وتابع "شطة" في مداخلة هاتفية عبر راديو "أون سبورت إف إم"، أطالب بإغلاق ملف نادي القرن الذي تم حسمه من 20 عاما، ويستغله البعض للهجوم والتشكيك في الذمم، مشددا أنه أمر مرفوض.

وأكمل شطة، لقب نادي القرن يعد لقبا شرفيا، مؤكدا أن فكرة منح لقب نادي القرن وفقا لتصنيف الأندية، لم يحتاج جمعية عمومية لإقراره، لكنه قرار من اللجنة الفنية التابعة للاتحاد القاري.

وكشف عبد المنعم شطة، أنه كان من الطبيعي عمل تصنيف الأندية داخل أفريقيا، ليس من أجل منح لقب القرن فقط، لكن تم إقراره لعمل ترتيب الأندية وعلى أساسه يتم الاعتماد عليه خلال البطولات وتحديد المستويات، وهو أمر يتم اتباعه حتى الآن.