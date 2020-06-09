رياضة | نجم بيراميدز يرفض الإستمرار وينتظر العودة لأوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يرفض الإستمرار وينتظر العودة لأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الأوغندي عبده لومالا لاعب بيراميدز، عرضاً للعودة إلى أوروبا في أقرب مناسبة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وقال لومالا في تصريحات لصحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية:لقد كان من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أتأقلم مع نظام لعب بيراميدز، إنها ليست مناسبة بالنسبة لي، وآمل في أن أعود قريبًا إلى أوروبا.

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وأضاف:لم يكن ديسابري هو من أحضرني إلى بيراميدز، بالطبع أرادني لكن بيراميدز أرادني أكثر، وعندما تلعب كرة قدم جيدة سيرغب المسؤول دائما في أن تكون بفريقه.

وأنضم بومالا لنادي بيراميدز، في يوليو 2019 قادما من فريق كالمار السويدي، لينضم للعمل تحت قيادة مدرب أوغندا السابق سباستيان ديسابر.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد"، وكان يتواجد بيراميدز قبل التوقف في المركز الثالث وبرصيده 32 نقطة.