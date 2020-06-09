رياضة | نستعرض قائمة هدافي منتخب السويس بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نستعرض قائمة هدافي منتخب السويس بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بالمركز الرابع بالمجموعة الثانية، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني.

ويملك أبناء السويس، 25 نقطة، بفارق7 نقطة عن فريق سيراميكا المتصدر، وأحرز لاعبي الفريق السويسي، 13 هدف حتى الجولة الـ 17.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي فريق منتخب السويس، إذا تمكن 8 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :

1- محمد السيد شيكا 3 أهداف في النصر والنجوم والمريخ

2- على حسين هدفين في الترسانة كوكاكولا

3- خالد لطفي هدفين ذهاب وعوده في كوكاكولا

4- عبوده عبد الغفار هدفين في بتروجت وكوكاكولا

5- حسن الشاذلى هدف من ضربة جزاء في النصر

6- أسامة مرعى هدف في بتروجت

7- محمود مجدى هدف في المريخ

8- أحمد فتحي هدف من ضربة جزاء في الترسانة

ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط