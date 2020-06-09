رياضة | نرصد هدافي النصر في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نرصد هدافي النصر في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق النصر سبعة عشر مباراة، في الموسم الحالي، بالقسم الثاني، حيث يحتل المركز الخامس، بالمجموعة الثانية، برصيد 25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق سيراميكا المتصدر.

سجل لاعبي النصر 13 هدف، ويقدم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي الفريق خلال 17 جولة، إذ تمكن 7 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :

1- محمود السيد 8 أهداف، منهم ثلاث أهداف، "هاتريك" في لقاء منتخب السويس و"هدفين" في مواجهتي النجوم وهدف في الزرقا والداخلية وبتروجت.

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2- ابراهيما فاي 5 أهداف منهم "هدفين" في سيراميكا وهدف في بتروجت والقناة

والزرقا.

3- أحمد حسين "هدفين" في الترسانة وسيراميكا

4- أحمد خليل كالوشا "هدفين" في المريخ والزرقا

5- أحمد الداهش هدف في المريخ

6- جودة أيمن هدف في الترسانة

7- ميدو العطار هدف في كوكاكولا

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط