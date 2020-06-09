شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يتحرك لتجديد عقد «راموس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ريـال مدريد الإسباني للتحرك من أجل تجديد عقد قائده سيرجيو راموس من أجل ضمان بقائه في قلعة سانتياجو برنابيو لموسم إضافي، كما أكدت تقارير إسبانية.

ويتبقى في عقد «راموس» مع ريـال مدريد موسمين آخرين إلا أن إدارة الميرنجي ستقوم بتقديم عرض للاعب من أجل تجديد عقده لموسم إضافي كما أكدت صحيفة «آس» الإسبانية.

وكان شقيق اللاعب ووكيله قد قال في تصريحات سابقة أن أفضل طريقة لإنهاء «راموس» مسيرته مع النادي الملكي ستكون باللعب في ملعب سانتياجو برنابيو الجديد، إذ يتم حاليًا تجديد الملعب الخاص بريـال مدريد. وأشارت تقارير أخرى إلى نية قائد المنتخب الإسباني التوجه إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء مسيرته مع ريـال مدريد من أجل اللعب في الدوري الأمريكي.