شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. خوان مانويل ليلو مساعدًا لـ«جوارديولا» في مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر سيتي تعيين خوان مانويل ليلو مساعدًا للمدير الفني بيب جوارديولا خلفًا لمواطنه ميكيل أرتيتا، الذي رحل عن منصبه لتولي القيادة الفنية لنادي أرسنال.

وأوضح النادي الإنجليزي أن «ليلو» ينضم إليه قادمًا من تشينجداو هوانجاي الصيني بعد مساعدته في التتويج بدوري الدرجة الأولى والتأهل إلى الدوري الممتاز.

ويملك صاحب الـ 54 عامًا تاريخًا طويلًا في التدريب في الكرة الإسبانية إذ تولى قيادة العديد من الفرق أبرزها ريـال سوسيداد وألميريا وريال سرقسطة كما كان أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني حين تولى تدريب سالامانكا عام 1992.

وعمل «ليلو» مساعدًا لخورخي سامباولي في تدريب تشيلي وإشبيلية قبل توليه قيادة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي ثم فيسيل كوبه الياباني ومنه إلى تشينجداو هوانجاي الصيني.

وخلال عمله التدريبي أشرف مساعد «جوارديولا» الجديد على تدريب عدد من النجوم العالمية مثل أندرياس إنييستا وديفيد فيا ويايا توريه، كما أشرف على تدريب «جوارديولا» نفسه في نهاية مسيرته كلاعب أثناء توليه قيادة فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي.

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