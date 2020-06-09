شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ يقدم تقريرا طبيا للجنة التخطيط باحتياجات الفريق حال لستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدّم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي تقريراً طبياً للجنة التخطيط بالنادي بالأحتياجات والتجهيزات التى أنتهى منها الجهاز الطبي للفريق ويحتاج إليها الفريق حال إستئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً بسبب وباء "كورونا" مما تضمن التقرير معلومات وتفاصيل عن الإصابات الموجودة حالياً في الفريق بعدما عقد عبد الحفيظ جلسة مع خالد محمود، للاطمئنان على الفريق بشكل عام وعلى اللاعبين المصابين وسير البرنامج العلاجي والتأهيلي لكل لاعب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الجهاز الفني والإداري والطبي خلال فترة التوقف الحالية للنشاط.

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وتطرقت الجلسة إلى ملف الاحتياجات الطبية اللازمة للفريق خلال المرحلة المقبلة، بهدف توفير كافة المستلزمات والأدوات التي تضمن كل سبل الحماية للاعبين، إذا ما قررت الدولة عودة النشاط الرياضي من جديد، واستئناف التدريبات سواء بشكل جماعي أو من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.

ويسعى الأهلي الى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبًا لاستئناف النشاط في أي وقت وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة في مصر بشكل عام، على غرار ما حدث في العديد من الدول الأوروبية.