شكرا لقرائتكم مصر للمقاصة يقرر تأجيل مفاوضات التجديد للاعبين لحين عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة نادي مصر للمقاصة تأجيل مفاوضات التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لحين عودة النشاط الرياضي المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث اتخذت إدارة المقاصة قرار بتأجيل المفاوضات بسبب الازمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تسببت في عدم صرف رواتب اللاعبين لعدة أشهر.

وتبحث إدارة نادي مصر للمقاصة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، لعمل خطة تسويق نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لسداد باقي مستحقات اللاعبين والهروب من الازمة المالية التي يعاني منها فريق مصر للمقاصة تسببت في عدم التزام إدارة النادي بسداد رواتب اللاعبين والجهاز الفني لفترة تزيد عن 8 أشهر ، مما جعل هناك حالة من الغضب داخل لاعبي الفريق والجهاز الفني، حيث تبحث الإدارة تسويق أجانب الفريق واللاعبين فوق سن الـ 30 لتوفير سيولة مالية للفريق.