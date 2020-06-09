شكرا لقرائتكم جناح صن داونز على ردار الزمالك خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الاورجوياني سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي حسابات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقت إدارة الكرة بنادي الزمالك عرضا من أحد الوسطاء بالتعاقد مع سيرينو وإمكانية التفاوض مع إدارة صن داونز لاقناعها بالتخلي عن اللاعب الذي يعد أحد الأهداف القوية للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبحث إدارة الكرة في الزمالك فكرة التعاقد مع سيرينو في ظل الإمكانيات الرائعة التي يمتلكها اللاعب ، خاصة ان إدارة النادي تبحث عن تدعيم الفريق بنجوم سوبر للحفاظ علي مسيرة البطولات التي يسير عليها الفريق خلال الموسمين الأخيرين وحصول الفريق علي 4 بطولات هما كأس مصر والسوبر المحلي والكونفيدرالية الافريقية والسوبر الافريقي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.