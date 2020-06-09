ميمي عبد الرازق: عماد النحاس أفضل مدرب مصري.. ومصطفى محمد المهاجم الأعظم

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جدة - عمرو شويل
وقال ميمي عبدالرازق، في ضيافة برنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عماد النحاس أفضل مدرب مصري هذا العام، والإمكانيات المتوفرة بالخارج أصبحت متوفرة في مصر:
وتابع مدرب المصري وسموحة السابق: "مصطفى محمد لاعب الزمالك هو أفضل مهاجم في مصر ويعتبر مستقبل الكرة المصرية".
وأضاف: "تابعت مصطفى محمد عندما كان يلعب مع طلائع الجيش، حيث ظهرت قيمته عندما خرج معارا من الزمالك، ويؤدي اللاعب بصورة جيدة خلال الفترة الحالية مع الأبيض".
ووجه ميمي رسالة لمصطفى قائلا: "حافظ على التمرين ولا تنظر ورائك، عامل نفسك كلاعب محترف، وأستعين بمحمد صلاح والتزم بنصائحه حتى تكون مهاجم مصر خلال العشر السنوات القادمة".
وأتم عبد الرازق قائلا: "أرى أن القيمة التسويقية للاعب المصري تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون جنيه، وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز هو الوحيد الذي يتجاوز هذه القيمة لأنه أفضل لاعب في مصر".
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