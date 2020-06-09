شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يستعين بمدرب غوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء تعيين خوان مانويل لييو مساعدا جديدا للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويتولى لييو المهمة خلفا لميكيل ارتيتا الذي انتقل لتدريب فريق أرسنال، وخاض لييو العديد من المحطات خلال مسيرته التدريبية والتي تضمنت أندية ريال سوسيداد وريال اوفيدو الإسبانيين وفيسيل كوبي الياباني كما قاد فريق كينغداو هوانجهاي للتأهل إلى دوري السوبر الصيني.

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وسبق للييو تدريب غوارديولا في أواخر مسيرته الكروية أثناء تواجدهما معا في صفوف دورادوس المكسيكي.

وقال لييو للموقع الرسمي لمانشستر : علاقتي مع بيب تعود إلى عدة سنوات مضت، ومتحمس للانضمام له كجزء من هذا النادي المثير.

وأضاف: مانشستر سيتي حقق نجاحا كبيرا في المواسم الأخيرة، ويقدم كرة جميلة، وهو ما نتوقعه من هذا النادي ومدربه. من الممتع أن أصبح جزءا من هذه المجموعة واتمنى المساهمة في نجاح النادي.