شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تؤهل عامر عامر ليكون بديل شريف إكرامي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد نادى الإنتاج الحربى مبلغ 10 ملايين جنيه قابلة للتفاوض للاستغناء عن خدمات الحارس الدولى عامر عامر، في الوقت الذى ارتبط فيه اسم الحارس الدولي بالانتقال إلى النادى الأهلى على فترات متباعدة .

وبعد رحيل شريف اكرامى مؤخرا عن القلعة الحمراء زادت فرص وامال عامر ليكون بديل اكرامى في حماية عرين الاهلى فى المواسم المقبلة ، لاسيما بعد زيادة العروض على الحارس العملاق والتى كان اخرها عرضا من النادي الإسماعيلي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ومن جهته أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه حدد مبلغ 10 مليون جنيه قابلة للتفاوض للإستغناء عن خدمات الحارس الدولى عامر عامر ، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية مع حازم إمام فى برنامجه "وان تو" عبر أذاعة أون سبورت : "عامر عامر حارس دولى ومن أفضل الحراس فى مصر وعشان نوافق نستغنى عنه لن يكون ذلك بأقل من 10 مليون جنيه ولكن حتى الان لم يصلنا عروض رسمية لضم الحارس ، كلها عروض هاتفية وننتظر وصول عرض رسمى حتى نقعد على الترابيزة ونتفاوض حول الماديات".

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ويضيف خالد مهدى: " لازم ندور على مصلحة اللاعب والنادى معاً ، والانتاج الحربى طوال تاريخه لم يقف فى وجه أى لاعب والدليل عمر السعيد وخالد قمر وأحمد مجدى ومن قبلهم باسم مرسى".

وتابع مدير الكرة بالإنتاج الحربى : " عامر حارس مميز ولابد أن ننسى دور عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الانتاج معه فهذا الرجل مدرب محترم يعمل فى هدوء دون ضجيج ، وكنت صاحب التعاقد معه منذ 4 سنوات وعرضته على الكابتن مختار لم يكن يعرفه وبمرور الوقت أثبت نجاحاً كبيراً".

ومن جانبه أشاد حازم إمام بدور عمرو عبد السلام مؤكداً أنه زميل ومدرب متميز له دور كبير مع عدد من الحراس أبرزهم محمد أبو جبل حارس الزمالك مشيداً بعامر عامر حارس الانتاج واصفاً إياه بالرائع لاسيما فى التصدى لركلات الجزاء مؤكداً أن استقرار الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لمدة 4 سنوات يعد انجازاً بكل المقاييس لم يتكرر فى وقت سابق مع أندية الدوري جميعها التى غيرت اجهزتها الفنية بإستمرار.