شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو هدف الأهلى علي مائدة الزمالك في انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الاورجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي حسابات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقت إدارة الكرة بنادي الزمالك عرضا من أحد الوسطاء بالتعاقد مع سيرينو وإمكانية التفاوض مع إدارة صن داونز لاقناعها بالتخلي عن اللاعب الذي يعد أحد الأهداف القوية للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبحث إدارة الكرة في الزمالك فكرة التعاقد مع سيرينو في ظل الإمكانيات الرائعة التي يمتلكها اللاعب ، خاصة ان إدارة النادي تبحث عن تدعيم الفريق بنجوم سوبر للحفاظ علي مسيرة البطولات التي يسير عليها الفريق خلال الموسمين الأخيرين وحصول الفريق علي 4 بطولات هما كأس مصر والسوبر المحلي والكونفيدرالية الافريقية والسوبر الافريقي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى أكد فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك ومنتخب تونس الأول عن سعادته الكبيرة لعودة التدريبات الجماعية مع المنتخب التونسى لأول مرة منذ 7 أشهر، بعد توقف طويل أثر انتشار فيروس كوورنا.

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وقال ساسي في تصريحات خاصة لبوابة "تونس الرقمية": "حين أعلمنى المنذر الكبيّر بأننى ضمن قائمة منتخب بلادى سعدت كثيرا لأنني كنت أنتظر العودة لأجواء التدريبات الجماعية بفارغ الصبر، أعتبر أن هذا التجمع جاء في الوقت المناسب لأن التدريبات الفردية لا يمكن أن تفيد اللاعب مثل الجماعية، وأنا سعيد جدا بالعودة لأجواء المنتخب التى نفتقدها".

وأشار ساسى: "لقد كنت أتدرب بمفردى منذ توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا لكن الفترة الأخيرة من الحجر الصحى كانت طويلة ومرهقة نفسية، واستطاع أن يملأ وقته بالتدريبات فضلا عن مشاهدة الأفلام.