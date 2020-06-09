هل ينتقل صالح جمعه لنادي الزمالك؟.. الأهلي يرد عبر سيد عبد الحفيظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النادي الأهلي على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن انتقال صانع ألعاب الفريق الكروي الأول صالح جمعة لصفوف الزمالك بنهاية الموسم الجاري بعد تأكده من عدم المشاركة في الفريق خلال الفترة الماضية.
وتواجد الثنائي كهربا وصالح جمعة في إجازة ساحلية منذ عيد الفطر المبارك لكسر ملل حظر فيروس كورونا على البحر وحاول مسئولو الأهلي تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء في إعارته مجاناً للدوري الفنلندي، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك في وقتها.
فيما طالب نادي الزمالك في ملف قضية كهربا بتعويض مالي ضخم بسبب هروب اللاعب نهاية الموسم الماضي، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الملف يتضمن أسباب المطالبة بتعويض مالي كبير وفي مقدمتها أن الزمالك تعرض لخسارة مالية من هروب محمود كهربا، حيث كان يقوم النادي بتحقيق مكاسب مالية نظير إعارته لأندية أخري وهو ما حدث في الموسم قبل الماضي بعدما انتقل اللاعب لاتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الاعارة مقابل 2 مليون دولار، وقال المصدر ان المحكمة الرياضية ستضع في اعتبارها الخسائر التي تعرض لها الزمالك من وراء هروب كهربا وسيتم تقدير التعويض المالي وفقا لهذه الحالة.
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