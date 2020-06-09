شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يتصدر قائمة المتضررين من توقف الدورى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت جائحة فيرس كورونا فى إلحاق الضرر بالعديد من الأندية، كذلك اللاعبين بعدما تسبب انشار الفيرس فى توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، إلا أن نسبة الضرر تختلف من نادٍ لأخر ومن لاعب لأخر أيضًا، فهناك بعض اللاعبون نالوا النصيب الأكبر من هذا الضرر بسبب مستواهم وأرقامهم التى كانوا يسيرون فى طريق تحطيمها، ثم جاء "كورونا" ليعطل أحلامهم، وعلى رأس هؤلاء عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز.

عبد الله السعيد كان مؤشر مستواه فى الصاعد دائمًا، وأصبح من أهم اللاعبين على الساحة الرياضية بلا منازع، رغم رحيله عن النادى الأهلى، ونال اشادة الجميع وأكدوا إنه الأفضل فى هذا التوقيت، ليأتى انتشار الفيرس ويتسبب فى توقف النشاط وابتعاد اللاعب عن كرة القدم لفترة طولية، قد يؤدى لهبوط حاد فى مستواه فور عودة الحياة الرياضية من جديد.

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السعيد سجل هدفين في مواجهة بيراميدز ومصر المقاصة في الجولة الـ 14 من الدوري، نجح في أن يصل للهدف رقم 102 ليتجاوز رقم مهاجم الأهلي والزمالك في القرن الماضي، جمال عبد الحميد، صاحب الـ101 هدف، واقترب من تخطي رقم الأسطورة الأهلاوية محمد أبو تريكة صاحب الـ 106 أهداف، حيث يتبقى أمام متصدر ترتيب الدوري الممتاز، أربعة أهداف فقط و 5 أهداف عن أحمد الكأس نجم الأولمبي والزمالك، و6 أهداف عن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي الحالي، وفى حالة اتخاذ اتحاد الكرة قرارًا بإلغاء الدورى لصعوبة استكماله، سيكون السعيد أكثر اللاعبين المتضررون نظرًا لإلغاء كافة الأرقام التى حققها فى منتصف الموسم، فضلاً عن حرمانه من دخول نادى الـ 100 وصعوبة تحقيق ذلك فى الموسم المقبل نظرًا لكبر سن اللاعب حينها.

عبد الله السعيد قد يتضرر أيضَا لصعوبة تلقيه أى عروض مغرية فى الفترة المقبلة، نظرًا لبلوغه سن الـ 35 عامًا مع قدوم الموسم الجديد، الأمر الذى سيجبره على البقاء فى بيراميدز وانهاء مسيرته بقميص الفريق السماوى.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.