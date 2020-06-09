شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يوافق على رحيل رجب بكار في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستطلع مسئولو نادى بيراميدز رأى المدير الفنى للفريق الكروى الأول الكرواتى أتى تشاتشيتش، فى إمكانية الموافقة على السماح برحيل رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز، خاصة بعدما أصبح اللاعب محط أنظار العديد من الأندية فى مقدمتهم الزمالك، الذى يرغب فى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وأبدى أنتى تشاتشيتش موافقة مبدئية على رحيل رجب بكار، رغم إنه يعد من الأعمدة الأساسية بالفريق السماوى، إلا إنه وافق بشكل مبدئى على رحيله لعدم الوقوف أمام مصلحة اللاعب والنادى، خاصة فى ظل وجود بدلاء مميزون فى هذا المركز.

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وعاد رجب بكار، لدائرة اهتمامات الزمالك بالدخول فى مفاوضات معه من خلال وسطاء خلال الأيام الأخيرة، ورحب اللاعب بارتداء قميص الفريق الأبيض بشرط أن يتم التفاوض بشكل رسمى مع ناديه حول إنهاء صفقة ضمه فى الموسم الجديد، وتبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث تم عرض مجموعة مختلفة من لاعبى الدورى المصرى على المدرب الفرنسى إلى جانب بعض السير الذاتية للاعبين أجانب لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع للفريق تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى إلى جانب الصاعد أحمد عيد.

واستبعد مسئولو الزمالك ، فى الفترة الأخيرة، فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل، لذا أصبحت فرص بكار كبيرة فى الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض حال إنهاء التفاوض مع ناديه حول ضمه والذى يرغب فى تسويقه بالموسم الجديد بعدما تم تدعيم الجبهة اليمنى بضم أحمد فتحى ظهير الأهلى عقب نهاية عقده مع ناديه ورفضه تجديد التعاقد ليقوم بالتوقيع لبيراميدز وتم الإعلان عن صفقة ضمه بصورة رسمية .

ويواصل الفرنسى باتريس كارتيرون خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة الزمالك، حول ملف الصفقات الجديدة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين فى الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة فى الوقت الحالى حول ملف التعزيزات المختلفة التى سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.