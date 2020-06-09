شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعيد فتح ملف عمار حمدى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد مسئولو الإتحاد السكندرى لفتح ملف عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى المُعار لفريق طلائع الجيش من جديد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز صناعة اللعب لزعيم الثغر بعد التأكد من عودة أحمد رفعت لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته وتألقه بشكل لافت مع أبناء الإسكندرية بالشكل الذى جعل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك يؤكد على عودته من جديد مرة أخرى .

وطلب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى من مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى ضرورة تدعيم مركز صناعة اللعب للفريق خاصة وأنه أصبح لا يوجد به سوى محمد الصباحى الذى تعاقد معه سيد البلد خلال الميركاتو الشتوى الماضى قادما من أسوان .

وينتظر مسئولو الاتحاد السكندرى الموقف الأخير للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بشأن استمرار اللاعب من عدمه داخل جدران القلعة الحمراء خاصة وأنه وافق على اعارة عما حمدي لمدة 6 أشهر فى الميركاتو الشتوى الماضى لطلائع الجيش وهناك انباء قوية تؤكد أنه سيقوم بالموافقة على إعارته من جديد فى الموسم المقبل .

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من ناحية أخرى أنهى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى إجراءات الحكم القضائى الصادر لصالح نادى الاتحاد السكندرى باستعادة الأرض التي سبق وتم تخصيصها للنادى عام 2009 بمساحة 52.4 فدان بالحى السكنى الرابع بمدينة برج العرب وذلك خلال اجتماعه الذى عُقد اليوم مع المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب .

وأصدر رئيس النادى قرارًا بتشكيل لجنة لاستلام الأرض من جاسر شمس المدير التنفيذي وأشرف حشيش المستشار القانوني وحسن السبخى المدير المالى وأحمد النظامى المحامى .

وأكد محمد مصيلحى أن الاتحاد السكندرى وجد كل التعاون من جانب جميع قيادات ومسئولي مدينة برج العرب الجديد برئاسة المهندس عصام بدوي وأنه تم الاتفاق على أن يكون الاستلام الفعلى أول الشهر القادم "يوليو 2020